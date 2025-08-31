La esperada tormenta de Santa Rosa se manifestó en la provincia de San Luis, sorprendiendo con la llegada de nieve a varios puntos de su territorio.

Según publica Cadena 3, reportes oficiales y de vecinos confirmaron que la nevada cubrió diversas sierras y localidades, un fenómeno poco habitual para esta época del año.

La nieve se hizo presente en zonas como Potrero de los Funes, El Trapiche, Estancia Grande, Los Puquios, El Valle de Pancanta, Juana Koslay, San Vicente, Villa de la Quebrada, Naschel, El Morro, La Toma, La Punta y Cuatro Esquinas. Incluso alcanzó la zona norte de la capital, en la tercera rotonda.

La Red de Estaciones Meteorológicas había anticipado la posibilidad de lluvias y tormentas, que se iniciaron en el sur y luego afectaron al resto de la provincia con el avance de un frente frío, acompañadas de vientos intensos del este/sureste.

El cielo permaneció mayormente nublado, con lloviznas y caída de aguanieve y nieve en los puntos más altos de las sierras. Las temperaturas oscilaron entre 4 °C y 11 °C, con un viento predominante del sur que alcanzó ráfagas de hasta 55 km/h en la región norte.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó una alerta de nivel amarillo por lluvias en el sur, el centro y el noroeste de la provincia.