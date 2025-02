El 54% de los argentinos cree que Karina Milei recibió coimas en el "Criptogate"

El escándalo relacionado a la promoción de la criptomoneda "$LIBRA" sigue sacudiendo a Javier Milei y a todo su entorno. En las últimas horas, la consultora Zuban Córdoba difundió una encuesta con resultados preocupantes para el Gobierno.

En comunicación con el programa radial “Ponete al Día”, Gustavo Córdoba analizó los números que arrojó su estudio. Primero que nada, desmitificó que el caso sea complejo para el común de la gente, incluso para aquellos que no tengan conocimiento sobre el mundo de las finanzas: “Lo que es fácil de entender para la mayoría de la población argentina, es la palabra estafa. Casi un 88% de las personas que nos respondieron, dijeron estar informadas del tema”.

Otro dato llamativo es que, esta vez, el Gobierno no hay podido quitar la palabra “crisis” del espectro, ni convencer a la gente de que todo se trató de un error: "El argumento que estaba utilizando Javier Milei, de no saber o no conocer, no cala en la opinión”.

En las últimas horas se difundieron mensajes de Haylen Davis, creador de $LIBRA, en los cuales reconocía haber pagado dinero a Karina Milei para “controlar” a su hermano: “Le envío dinero a su hermana y él (Milei) firma lo que yo quiero”, decía el extracto que salió a la luz. La encuesta demuestra que el presidente no es el único salpicado por el escándalo.

“La idea de financiamiento ilegal de campañas, o de coimas, es un problema gigantesco. Hay una mayoría que cree que esto es creíble y la percepción es así. Después habrá que ver si la justicia lo puede demostrar o no", dijo Gustavo Córdoba.