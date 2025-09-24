El Banco Central de la República Argentina bajó este miércoles la tasa de referencia en el marco del impacto en el mercado tras el anuncio del salvataje del gobierno norteamericano de Donald Trump y la caída en la cotización del dólar.

La entidad que dirige Santiago Bausili estableció un recorte de diez puntos para llevar la tasa de política monetaria del 35% al 25%.

El equipo económico que comanda el ministro Luis Caputo había subido la tasa hasta el 45% tras el desarme de las Leliq en la segunda semana de julio, y comenzó a bajarla tras la derrota libertaria en las elecciones bonaerenses.

La baja de la tasa tendrá un correlato en instrumentos financieros como plazos fijos y billeteras virtuales que operan en el mercado. Además, dará mayor liquidez en medio de la recesión en la que entró el país.

Dentro del torniquete que había practicado el Banco Central, todavía se mantienen sin modificaciones los encajes bancarios, que establecen niveles de inmovilización diaria de dinero con fuertes penalidades ante incumplimientos.