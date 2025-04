El Banco Central (BCRA) consiguió poner fin este martes a una serie de días consecutivos negativos en el mercado oficial, logrando cerrar la jornada con una compra neta de US$ 53 millones.

Este fue su primer saldo positivo en 12 días de operaciones.

A su vez, las reservas internacionales brutas aumentaron en US$ 384 millones, alcanzando un total de US$ 25.436 millones. Este aumento se debió a movimientos típicos del inicio de mes, aunque no fue suficiente para contrarrestar la caída de US$ 723 millones registrada el lunes.

En cuanto al mercado cambiario, el dólar minorista cerró en $1.044,28 para la compra y $1.104,03 para la venta. En el Banco Nación, el tipo de cambio se ubicó en $1.054,25 para la compra y $1.094,25 para la venta.

El dólar blue se negoció a $1.295 para la compra y $1.315 para la venta, mientras que en el segmento mayorista, el valor del dólar cerró en $1.074,75.

En los contratos de dólar futuro, se observaron caídas en todos los plazos. Para los próximos dos meses, el mercado ahora anticipa un aumento del 7,7% en el tipo de cambio oficial, lo que representa una baja respecto al 9,4% estimado en la jornada anterior. En cuanto a octubre, se prevé el mayor ajuste mensual, con un incremento del 4,8%, coincidiendo con las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires.

La brecha cambiaria se situó en el 22,4%, ya que el dólar blue se ofreció a $1.315 para la venta. El MEP cotizó a $1.314,46, con una diferencia del 22,3% respecto al tipo de cambio oficial, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) se ofreció a $1.317,17, con un spread de 22,6%.

El dólar turista, también conocido como el dólar tarjeta o ahorro, que incluye un recargo del 30% por Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.423,83, mientras que el dólar cripto cotizó a $1.320,22.

Por último, el valor del Bitcoin se situó en US$ 83.755.