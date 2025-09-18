El Banco Central de la República Argentina intervino este jueves por segundo día consecutivo, para sostener el valor del dólar en el límite superior de la banda cambiaria, en una jornada que terminó con la cotización minorista en $1.495.

La tensión cambiaria comenzó a escalar la semana pasada, con la derrota electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, y se alimentó en estos días con los reveses que sufrió el gobierno en el Congreso de la Nación.

Este jueves, la entidad que dirige Santiago Bausili desembolsó 379 millones de dólares en el mercado para marcar un límite al ascenso de la cotización de los billetes verdes. La cifra se agregó a los 53 millones de dólares que erogó el miércoles.

La cotización del dólar mayorista cerró en la última rueda cambiaria en $1.465,50/$1.474,50. Mientras que el dólar blue escaló hasta los $1.510.

El Wall Streat el Riesgo País se ubicó en 1553 puntos básicos y los bonos argentinos marcaron bajas de hasta el 12%.