El Banco Central de la República Argentina vendió este viernes 678 millones de dólares para mantener el valor de la divisa norteamericana dentro de las bandas cambiarias.

"Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda", dijo el jueves a la noche el ministro de Economía, Luis Caputo, en el programa Tres Anclas del streaming Carajo.

Ver: Luis Caputo: "Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda"



Las ventas de la entidad que dirige Santiago Bausilli tuvieron cerraron la semana con ventas por 1.110 millones de dólares.

"Todo el pánico es político, si el 26 de octubre pintamos a la Argentina de violeta, va a ser posible el sueño argentino de hacer grande a la Argentina nuevamente", dijo este viernes el presidente Javier Milei en una exposición en la Bolsa de Comercio de Córdoba.

La última rueda cambiaria cerró con un salto del dólar oficial que en las pizarras del Banco Nación se vendió a $1.515 en el mercado minorista.

Por otra parte el dólar blue terminó a $1.520 para la venta, el dólar MEP a $1.541,98 y el Contado Con Liquidación a $1.558,88.