En el marco de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT 2025), que se desarrollará hasta el martes en La Rural de Palermo, el Banco Nación lanzó una serie de beneficios destinados a impulsar el consumo en el sector turístico.

Según se anticipó, la propuesta incluiría descuentos de hasta el 20% y la opción de financiamiento de viajes y consumos vinculados con la actividad en hasta 12 cuotas sin interés.

El titular de la entidad, el cordobés Daniel Tillard, sostuvo en la apertura de la FIT que resulta importante acompañar a una de las ramas más dinámicas de la economía: “Como principal banco argentino no podemos dejar de tener una oferta muy potente a favor del turismo interno, por lo que hemos ampliado y reforzado nuestra propuesta permanente”.

“Hemos decidido ampliar nuestras soluciones para que empresas del sector y cualquier persona mayor de edad puedan hacerse, instantáneamente, clientes del Banco y adherir a las promociones”, profundizó el ex presidente de Bancor.

Las promociones estarán disponibles para los clientes que operen con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por el Banco Nación.

Entre los beneficios se destacan la posibilidad de financiar en 6, 9 y 12 cuotas sin interés las compras en agencias de turismo habilitadas para operar en pesos y con destinos nacionales.

En lo que tiene que ver con hotelería y hostería, se aplicará un 10% de descuento sin tope de reintegro, además de planes de 9 y 12 cuotas sin interés a través de la billetera digital MODO BNA+. Mientras que para la gastronomía se otorgará un 20% de descuento con un tope de $10.000 por compra, también mediante MODO BNA+.

El alquiler de autos podrá abonarse en 6 o 12 cuotas, mientras que los balnearios contarán con un 10% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés.