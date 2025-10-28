El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció este martes la emisión de una moneda conmemorativa de plata dedicada a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En la pieza se puede ver un homenaje al segundo gol de Diego Maradona frente a Inglaterra durante el Mundial de México 1986. El precio es de 235.000 pesos.

La moneda forma parte del Programa Internacional de Monedas Conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ya hubo emisiones similares para los mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.

Cómo es la moneda con homenaje al Mundial '86

Según el comunicado oficial del BCRA, el diseño central de la moneda presenta una imagen de una pelota atravesando su superficie. En el reverso, la pieza exhibe el esquema de la jugada emblemática de 1986, detallando la trayectoria de la pelota y los contrincantes que enfrentó Maradona antes de llegar a la red.

La moneda tiene una composición en plata 925, un canto estriado, un peso de 27 gramos y un diámetro de 40 milímetros. El valor facial que se observa en el reverso indica $10, dispuesto en el círculo central que simula el campo de juego, junto a la inscripción del año de acuñación, 2025.

La autoridad monetaria estableció una emisión de 2.500 unidades y se podrá adquirir solamente de manera presencial en un stand ubicado en Reconquista 250, planta baja (ingreso por Reconquista 266), en la Ciudad de Buenos Aires.