El cordobés Ezequiel Peressini denunció torturas y simulacros de fusilamiento en Israel

Finalmente, y tras un largo periplo, volvieron al país los argentinos que fueron detenidos y encarcelados ilegalmente por Israel cuando navegaban a bordo de la flota Global Sumud cuya misión era llevar ayuda humanitaria a los palestinos en la Franja de Gaza.

En horas de la madrugada arribaron al aeropuerto de Ezeiza, los militantes de la izquierda socialista Celeste Fierro y Ezequiel Peressini, junto al activista político Carlos Bertola. Los tres argentinos estuvieron varios días encarcelados en la prisión de máxima seguridad de Ketziot en tierras israelí.

En conversación con el programa Fuerte y Claro, por SRT Media, el ex legislador cordobés y dirigente de la Izquierda Socialista, Ezequiel Peressini, denunció torturas y ultrajes por parte de las autoridades penitenciaras de Israel durante su detención ilegal en Ketziot.

“Los barcos de guerra de la armada de Israel nos abordaron en aguas internacionales, nos secuestraron durante 7 días en una cárcel en el desierto de Israel”, afirmó Peressini y sostuvo que las fuerzas israelíes se robaron más de 50 barcos de la flotilla humanitaria.

“Se nos vendó los ojos y se nos precintaron las manos”, afirmó Peressini e incluso denunció que hubo simulacros de fusilamiento a varios de los detenidos en dicha prisión. El ex legislador cordobés narró que también sufrieron el maltrato al negárseles comida, agua y asistencia médica a las personas que los necesitaban.

“Nos apuntaban con su armas láser en la celda y a las personas les robaron sus medicamentos”, contó Peressini

El dirigente de la Izquierda Socialista explicó también que mientras estuvieron detenidos en el puerto de Asdod se hizo presente el Ministro de Seguridad de Israel, Itamar Ben-Gvir, quién los acusó de terroristas y reivindicó la pertenencia de esa tierra al Estado de Israel.