Las elecciones del pasado domingo en Corrientes cerraron con la victoria contundente del oficialismo de Vamos Corrientes. Juan Pablo Valdés, hermano del actual gobernador Gustavo Valdés, ganó cómodo en primera vuelta, dejando un dato no menor: La Libertad Avanza quedó en un postergado cuarto lugar, con el 9,51% de los votos.

Envalentonado por el triunfo, en el que lee una validación a su gestión, el gobernador saliente analiza ahora su proyección nacional y el desafío potencial de sumarse a Provincias Unidas, el frente todavía en construcción, en el que abrevan distintos mandatarios provinciales, y donde destaca el armado realizado por el candidato a diputado por Córdoba Juan Schiaretti.

“Tenemos que construir una Argentina mejor entre todos”, dijo Valdés este lunes al medio La Nación, y no descartó integrar orgánicamente el frente

Los impulsores de Provincias Unidas viajaron hasta Corrientes para acompañar el triunfo de los Valdés. Antes del cierre de la campaña, el gobernador correntino recibió al santafesino Maximiliano Pullaro; el pasado jueves estuvo junto a Schiaretti, con quien desarrolla una agenda institucional. El domingo, con la jornada de votación avanzada, no faltaron las fotos junto al jujeño Carlos Sadir, y al chubutense Ignacio Torres, todos fundadores de Provincias Unidas.

“Tenemos que cambiar la macrocefalia boba de la Argentina. Este país tiene que ser vigoroso en todas sus regiones. De nada me sirve ser un gran gobernador si a los intendentes de mi provincia les va mal”, dijo Valdés a los medios, bajando con una tónica común el mensaje federal que suele replicar Schiaretti.

“Con los gobernadores de Provincias Unidas estamos hablando. Nuestro norte debe ser la construcción de un espacio que proporcione alternativas, mirando el desarrollo de las provincias, porque nosotros, los gobernadores, no somos los responsables de la debacle nacional que por ahí se nos quiere atribuir”, dijo en la misma entrevista a La Nación, este lunes.

Confirmado el triunfo en las urnas, el correntino recibió la salutación de prácticamente todo el arco político: desde Provincias Unidas, dirigentes del PRO, radicales de distintos puntos del país (“gran triunfo”, escribió Rodrigo de Loredo, por ejemplo), hasta gobernadores aliados. Esta confluencia sin dudas habla del capital político que amasan los Valdés desde Corrientes.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, viajó hasta Corrientes para ser parte de los festejos. Desde el pasado jueves, durante el cierre de campaña, desfilaron por la provincia mesopotámica Pullaro, Torres, Sadir, Leandro Zdero (Chaco), entre otros.

Desde Córdoba, además de la visita de Schiaretti, el gobernador Martín Llaryora celebró el contundente triunfo de Vamos Corrientes: “Al gobernador electo quiero expresarle que cuente con Córdoba para estrechar lazos interprovinciales”, expresó vía X.

Lo mismo hicieron sus pares Claudio Vidal (Santa Cruz) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos). Desde el PRO, saludaron la victoria -vía comunicados- Jorge Macri, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y los diputados Cristian Ritondo y María Eugenia Vidal.