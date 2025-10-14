El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, aseguró hoy en conferencia de prensa que creen "en un 99%" que el cuerpo desmembrado que fue encontrado en la ciudad entrerriana de Concordia pertenece al remisero Martín Sebastián Palacio.

"En un 99% creemos que es Martín y en un rato se va a realizar la autopsia", expresó Roncaglia acerca del cuerpo que sería del remisero desaparecido que trasladó a Pablo Laurta, el acusado de asesinar a su ex pareja y su ex suegra y de secuestrar a su hijo de 5 años en Córdoba.

Además, Roncaglia, señaló durante la conferencia que brindó junto al jefe de Policía, Claudio González: “Creemos que Laurta es una mente criminal metódica, que manejó todas las variables y que no se manejó con un impulso, tuvo conciencia”.

Las autoridades dieron a conocer en la Jefatura Provincial de la Policía cómo se dio inicio a la investigación, al cual continúa hasta el día de hoy para poder saber qué pasó con el remisero contratado.

“El autor se constituyó en la ciudad de Concordia el 7 de octubre y a las 20.00 Laurta contrató un remis, cuyo chofer era Palacio, para que lo traslade a Rafaela, Santa Fe”, se confirmó.

También describieron que la familia de Palacio radicó la denuncia primero en Córdoba el 8 de octubre tras no tener contacto con él y recién el 9 se trasladaron a Concordia para realizar otra denuncia.

“El viaje inicial era hacia Santa Fe, según nos contó la hermana, motivo por el cual nos contactamos con dichas autoridades. Aun así, ese mismo día aparece el vehículo Toyota Corolla quemado en Córdoba, lo que nos llamó la atención, por eso cambiamos la ruta de investigación hacia dicha provincia”, describieron, y sumaron que, hasta ese punto, se desconocía la identidad del pasajero.

“Lo concretó es que el sábado, mientras seguíamos buscando a Palacio, se toma conocimiento que Laurta asesinó a dos mujeres y se llevó a su hijo”, indicaron.

En Córdoba se comenzó a investigar este caso y se constata que las características físicas del acusado eran las mismas que del que había subido al taxi: “Ahí obtienen el nombre, se supo que tenía antecedentes y que era ex pareja de una de las víctimas”.

“Se activó el Alerta Sofía para dar con el niño y se comunicó a todas las autoridades del país lo que ocurría. Nuestra Policía se puso a trabajar y el domingo se logró la detención de Laurta en un hotel y la recuperación del chico”, sumaron.

En la conferencia también se describió como fue el “plan criminal” del acusado desde Uruguay y cómo hizo para ingresar al país: “Alquiló en Salto una casilla y ahí estuvo practicando kayak para cruzar a la Argentina. No lo hizo por un puesto controlado, si no que atravesó el río Uruguay”.

Acerca de los últimos movimientos del remisero, señalaron que Laurta cargó combustible en la ciudad de San Salvador en la madrugada del miércoles y estaba solo, Palacio no estaba con él.

“El rastrillaje se centró con la información de la imagen de Laurta solo y la última conexión de las antenas de los celulares”, explicaron y añadieron que el cuerpo encontrado en la jornada del lunes fue localizado por un oficial que “sintió un olor nauseabundo y logró visualizar una bolsa con un cadáver”.

“Hoy se trabaja sobre eso, la Policía Científica estuvo en el lugar, faltan algunas extremidades, está decapitado, pero en un 99% creemos que es Palacio, la familia ya sabe y está en comunicación. En las próximas horas se hace la autopsia”, describieron.

“Estamos hablando de dos femicidios y un homicidio. A Palacio no lo habría matado por una discusión, fue todo premeditado, para que no diga nada”, manifestaron.

Sobre la captura de Laurta en Gualeguaychú, comentaron que la prioridad siempre fue el chico, porque “es un criminal y podía hacer cualquier cosa, manejó todas las variables posibles”. En este sentido, expresaron que “el arma que se secuestró estaba lista para seguir usándose”.

“Va a tener que pagar. En las próximas horas va a ser indagado en Entre Ríos donde habría cometido el primer delito. Todavía no sabemos donde se va a judicializar la causa, eso lo decide la Justicia”, detallaron.

Por último, acerca del estado actual del niño, Roncaglia confirmó que está al resguardo y ya fue trasladado a la provincia de Córdoba: “La mamá del pequeño tiene una hermana en Chile, pero eso queda en manos de la Justicia”.