Un joven discapacitado está teniendo una calidad de vida pésima debido al incumplimiento de la pre paga Omint para autorizar las prestaciones indispensables que necesita para sobrellevar su problemática.

Valeria Taboada, mamá de Juan Cruz (17), contó que el adolescente tiene "una discapacidad motriz, escoliosis, es hipoacúsico bilateral, y Omint no le está dando las prestaciones que le corresponde".

En diálogo con Canal 10, la mujer explicó el periplo que viene realizando trámites desde el año pasado para que su hijo sea ayudado, y todavía no tuvo ninguna respuesta. Contó que mandó toda la papelería que le requirieron desde la prepaga en diciembre del 2021 y ni siquiera le contestaron aún.

"La única respuesta que he recibido de Omint es que ellos están atrasados, a lo que yo me remito que no puedo aceptar una respuesta de este tipo sobre todo, tienen que tener en cuenta los derechos de mi hijo", señaló la mujer.

Taboada indicó que están viviendo como familia "una situación incómoda, triste sobre todo porque ya no sabemos a quién apelar, a quién pedir que tengamos las autorizaciones correspondientes. Parece que acá su movilidad y sus derechos quedan en la nada", sostuvo la mamá.

Entre lágrimas, contó que está absolutamente triste e hizo un llamado desesperado: "No les puedo explicar el dolor que tengo como mamá y con todos estos casos que he conocido, a través de un grupo que hicieron los papás denunciando a Omint, la impotencia que siento como ser humano. Pido empatía, pido empatía para todas las personas que estamos necesitando autorizaciones y estudios", reclamó.

Por último, la mujer sostuvo que Juan Cruz "tiene una silla de ruedas que se está desarmando. Hasta el día de hoy nadie se comunicó de Omint para decirme que sí le autorizan la silla. No hay derecho, esto no puede ser así. Alguien que por favor nos escuche, que nos ayude porque la verdad estamos desesperados", dijo la mamá.

Cientos de casos más

En la angustiante búsqueda de respuestas, la familia Taborda se fue enterando de que no eran el único caso en el cual la costosa pre paga no autorizaba las prestaciones. Crearon un grupo de Whatsapp y descubrieron que son cientos los damnificados por Omint en todo el país.

"A nivel nacional, somos un grupo grande de padres que estamos en esta problemática y ya no sabemos a quién recurrir para que nos den una solución a esto", dijo Franca Moyano, mamá de dos niños discapacitados, una nena de 5 años y un varón de 2.

"Omint no está dando respuestas a las terapias. Te exige todos los años presentar las carpetas de discapacidad, para la aprobación de maestras de apoyo, terapia y transporte. Al día de hoy nadie ha tenido respuestas, Omint no responde, no responde los amparos, no responde cartas documentos, nada", indicó Moyano

Mirá la nota completa: