La cotización del dólar se mantiene en ascenso hacia las elecciones legislativas de octubre y este miércoles tocó el techo de la banda en el segmento mayorista con $1.474,5.

Los operadores del mercado especulaban con posibles ventas del Banco Central que podrían rondar los 40 millones de dólares.

La tensión cambiaria llegó después de un mensaje del ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta de X sobre el manejo del tipo de cambio.

“El Banco Central solo compra dólares en el piso de la banda. El Tesoro puede comprar en cualquier momento, como de hecho lo hizo. Compramos 3.000 millones algo por debajo de 1.200. Al precio actual, el Tesoro ya no compra más y en el techo de la banda, el Banco Central compra pesos para absorberlos y reducir la volatilidad cambiaria”, señaló el titular del Palacio de Hacienda.

Por otra parte, el valor del dólar minorista llegó a $1.485 en las pizarras del Banco Nación pasadas las tres de la tarde. El techo de la banda acordada con el Fondo Monetario Internacional se ubica en $1.474,4.

El dólar blue cerró este miércoles a $1.490 para la venta, el dólar MEP a $1.480,02 y el dólar Contado con Liquidación (CCL) a $1.492,30.