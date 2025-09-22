La cotización del dólar minorista bajó $85 este lunes tras el anuncio de un posible acuerdo del gobierno argentino, para conseguir financiamiento del Tesoro de Estados Unidos destinado a fortalecer las reservas del Banco Central de la República Argentina, de cara a los vencimientos de deuda de enero y julio en medio de la turbulencia cambiaria.

La desescalada de la divisa norteamericana llegó después de mantenerse en techo de la banda durante, la semana pasada, con desembolsos de 1.110 millones de dólares provenientes de las arcas de la entidad que dirige Santiago Bausili.

La próxima reunión que mantendrán el presidente Javier Milei junto a su par estadounidense, Donald Trump, en Nueva York concentra la atención de los operadores del mercado cambiario tras el posteo del secretario del Tesoro, Scott Bessent.

“Todas las opciones para la estabilización están sobre la mesa”, publicó el funcionario norteamericano en su cuenta de X sin dar mayores precisiones sobre montos.

La "cuevas" y los “arbolitos” también ofrecieron los billetes verdes con una baja de 45 pesos, en $1475, este miércoles en los microcentros de Argentina.

El mismo impacto a la baja se observó en las variantes financieras como el Dólar MEP y el Condado Con Liquidación que cerraron a $1.105 y $1.430.

En Wall Street las pantallas electrónicas registraron un rebote de los ADR argentinos con subas de más del 23% y en el caso de los bonos soberanos en dólares llegaron a más del 15%.

Además el el índice EMBI+ Argentina, que publica el JP Morgan en referencia al riesgo país, bajó hasta 1.105 lo cual representó un recorte del 24,1% en comparación a los 1.516 puntos básicos del viernes.