La intervención directa del gobierno de Estados Unidos en el mercado de cambios local se hizo sentir este jueves con una baja de la cotización del dólar después de una escalada que lo había dejado al borde de los $1.500.

La pizarra del Banco Nación llegó a mostrar una cotización de $1.490 durante las horas de la mañana. Llegada la tarde una fuerte inyección de dólares hizo que el valor bajara a $1.450 incluso por debajo de los $1.455 del miércoles.

Antes que el reloj de Argentina marcara las cuatro de la tarde, el secretario del Tesoro de Estados Unidos blanqueó que el salvataje estaba cerrado.

"El Tesoro de Estados Unidos está preparado, de inmediato, para tomar las medidas excepcionales que sean necesarias para proporcionar estabilidad a los mercados“, dijo Bessent en su cuenta de X.

El funcionario norteamericano dijo que intervino de forma directa en la compra de pesos argentinos y que puso a disposición un swap por veinte millones de dólares.

La noticia impactó directo en Wall Street con subas de las acciones argentinos, los bonos y los ADR.

Además la cotización de los dólares financieros marcó una baja significativa que los ubicó en $1470 para el MEP y $1481 para el Contado con Liquidación.

El anuncio del gobierno de Donald Trump llegó cuando el Tesoro argentino agotó los dólares conseguidos con la a baja de las retenciones para el agro.