La cotización del dólar volvió a caer este miércoles en medio de los anuncios del gobierno norteamericano sobre un posible swap de 20 billones de dólares para reforzar las reservas del Banco Central de la República Argentina.

La pizarra del Banco Nación indicó que la cotización minorista de la divisa norteamericana bajó veinticinco pesos y cerró a $1360 para la venta.

La vertiginosa caída de la cotización del dólar tras el cimbronazo de la semana pasada acompañó la suba de las acciones argentinas en Wall Street y la baja del riesgo país por debajo de los mil puntos.

Después de la escalada del dólar que superó los $1.500, con un desembolso del BCRA que superó los mil millones de dólares en tres días, el gobierno anunció el "salvataje" de la administración Trump, la eliminación temporal de las retenciones al agro y la carne, y una baja de la tasa de interés de diez puntos.

Por otra parte el dólar blue cerró la última rueda cambiaria a $1.410 para la venta, mientras que el MEP lo hizo a 1.380,73 y el CCL a $1401,93.