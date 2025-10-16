La cotización del dólar escaló este jueves pese a la intervención directa del Tesoro norteamericano en la plaza local a través del banco Citi.

Con el cronómetro corriendo hacia las elecciones del 26 de octubre, el valor de la divisa norteamericana subió en el segmento mayorista $22 y cerró a $1.407; en tanto que el minorista cotizó a $1.425 para la venta en el Banco Nación.

Infobae publicó que fuentes del mercado indicaron que el Tesoro norteamericano desembolsó 120 millones de dólares en la rueda cambiaria del jueves.

"Acabamos de ejecutar operaciones al contado de USD/ARS en nombre del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en el mercado local”, fue el comunicado del Citi.

Las turbulencia cambiarias llegaron después de la fallida conferencia de Donald Trump, el anuncio de Scott Bessent de un acuerdo por 40 mil billones de dólares y de la incertidumbre sobre la política cambiaria postelectoral.

En cuanto a los dólares financieros, el MEP escaló hasta los $1.472 y el Contado con Liquidación hasta $1.492. Además el blue acompañó la cotización al alza con $1.460 para la venta.