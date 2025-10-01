La pantalla del Banco Nación mostró este miércoles que el dólar oficial se mantiene al alza con una suba de cien pesos en lo que va de la semana.

La última rueda cambiaria cerró con una cotización de la divisa norteamericana a $1.450 para la venta en el mercado minorista y a $1.447 en el mayorista cuando el techo de la banda acorada con el Fondo Monetario Internacional es de $1.481.

El diario Ámbito Financiero informó que el Tesoro de la Nación intervino en el mercado con u$s200 millones de acuerdo a estimaciones del mercado.

La turbulencia cambiaria retornó en paralelo al cierre de la liquidación del agro sin retenciones por US$ 7.000 millones. Además el “salvataje” del gobierno de Donald Trump no tuvo novedades a la espera de una nueva reunión en la Casa Blanca el 14 de octubre.

El martes el Banco Central de la República Argentina le prohibió a las billeteras virtuales que operen con el dólar oficial. “Nos pidieron apagar”, dijo el dueño de Cocos Capital, Ariel Sdar. La medida se sumó a otras restricciones como el impedimento de operar en el mercado oficial y en los financiero en un lapso menor a noventa días.

La contracara fue la ampliación de la brecha entre las cotizaciones del dólar. Este martes los arbolitos y las cuevas ofrecían los billetes verdes a $1.460 para la venta. Mientras que el Contado Con Liquidación cerró a $1.574 y el MEP a $1.526.