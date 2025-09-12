El valor del dólar oficial subió veinte pesos este viernes en una semana marcada por la tensión cambiaria después de la derrota electoral del gobierno de Javier Milei en los comicios de la provincia de Buenos Aires.

El precio del billete verde quedó al borde del techo de la banda cambiaria con $1415 para la compra y $ 1465 para la venta en el Banco Nación.

El límite superior de las bandas cambiarias acordadas con el Fondo Monetario Internacional, después de la salida del cepo, se ubica en $1471,71.

Días atrás el equipo económico que comanda el ministro Luis Caputo planteó que comenzaría a bajar las altas tasas de interés que Milei justificó por el "riesgo kuka".

En semana postelectoral el dólar oficial acumuló una suba de $85 en el mercado cambiario oficial.

Por otra parte el dólar MEP cerró este viernes a $1.463,78, el dólar Contado con Liquidación a $1.473,04 y el dólar blue a $1.425.