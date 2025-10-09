El dólar ya roza los $1500: suba sorpresa antes del feriado
La divisa oficial avanzó $35 en un solo día mientras continúan las negociaciones entre Argentina y el Tesoro de Estados Unidos.
El dólar oficial volvió a subir este jueves y se acerca a los $1500 para la venta, tras permanecer estable durante varias jornadas. En un solo movimiento, la cotización pasó de $1455 a $1490, un incremento del 2,4% respecto al cierre del miércoles.
El aumento llega en medio de las negociaciones entre el gobierno argentino y el Tesoro de Estados Unidos, destinadas a destrabar el programa de asistencia financiera que permita sostener el plan del Ejecutivo.
El feriado del viernes 10 de octubre, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, se suma al contexto de baja actividad cambiaria, mientras que en el mercado mayorista el dólar registró un avance de $40, alcanzando los $1470, el nivel más alto desde el 19 de septiembre.
Cotizaciones de este jueves 9 de octubre:
- Dólar oficial: $1490 (Bco. Nación)
- Dólar blue: $1480
- Dólar tarjeta: $1937
- Dólar MEP: $1506
- Contado con liqui: $1555