El Eternauta: la traductora al inglés de la serie explicó por qué usó "Malvinas Islands"

El Eternauta, la serie argentina de Netflix protagonizada por Ricardo Darín y que lidera ranking en todo el mundo continúa revelando aristas y detalles. En este caso se trata de los subtítulos en inglés, los cuales dicen "Malvinas Islands" y no "Falklands", que es como el Reino Unido llama a las Islas Malvinas.

Fue la propia traductora, Daiana Estefanía Díaz, que trabajó en el subtitulado la que salió a explicar el porqué de esa decisión. "Era la única opción viable, no tuve la menor duda", aseguró en su cuenta de Linkedin.

El mensaje de Daiana Estefanía Díaz, encargada de subtitular la serie El Eternauta para Netflix

Daiana Estefanía Díaz afrontó probablemente uno de los mayores retos en su carrera como traductora: hacer el subtitulado en inglés de El Eternauta, una historia que marcó a varias generaciones argentinas. El guión de la serie hace referencia, por ejemplo, a las Islas Malvinas, algo que para nuestro país (y la serie) tiene un significado muy especial.

“Apenas empecé a trabajar en la traducción al inglés de la serie El Eternauta y vi que Juan Salvo era excombatiente de Malvinas, decidí que iba a traducir 'Islas Malvinas' como 'Malvinas Islands' y no como 'Falklands'. Era la única opción viable, no tuve la menor duda. No solo porque jamás se me ocurriría usar en ese contexto y en una producción argentina un nombre que no sea Malvinas, sino que además porque sé que ningún argentino, sea real o ficcional, las llamaría de otro modo”, comenzó el mensaje de Díaz en sus redes sociales.

“Cuento este detalle y pienso que tal vez puede resultar algo obvio, pero no podemos dar las cosas por sentado ni dejar nada librado al azar, en especial cuando se trata de un proyecto de alcance mundial que se difunde en una plataforma tan conocida. Es así que, como traductora que además ofició de enciclopedia argentina para los otros traductores de este proyecto, sugerí que en los subtítulos de todos los idiomas se usara el nombre Malvinas, independientemente de si en esos países llaman así a nuestras islas o no”, continúa la publicación.

Efectivamente, los subtítulos o doblajes en checo, italiano, danés y japonés, entre otros, utilizan el nombre Malvinas. "Es un tema sensible y muy presente que nos atraviesa en el ámbito político, histórico, cultural y social... Nos asienta en un lado de la historia del que no nos vamos a mover", destaca la traductora.

"No se trata de caprichos personales ni de intransigencias, sino de buscar transmitir de manera fiel, auténtica y profesional la esencia y la idiosincrasia de estos personajes en el contexto de la obra y nuestro país, más allá de las fronteras idiomáticas. Y confiar en que al público le va a gustar aprender algo más sobre nuestra cultura, nuestra historia y nuestra forma de ver el mundo”, sentenció su mensaje.