Esta semana hubo una gran cantidad de críticas y burlas a Santiago Cafiero por las dificultades para hablar en idioma inglés que quedaron evidenciadas cuando se viralizó su discurso en la Expo Dubai 2020. Y hoy el canciller respondió con declaraciones que dejó boquiabiertos a propios y extraños. En una entrevista con Urbana Play y en un tono descontracturado, Cafiero comenzó a hablar en inglés irónicamente y dijo que "los periodistas y la oposición son sommeliers del inglés". Hasta ahí, todo relativamente tranquilo.

Sin embargo, lo que siguió fue explosivo. Cafiero se refirió puntualmente a los dichos del periodista Jorge Lanata, uno de los que lo criticó más duramente. "Dijo cosas estúpidas sobre mí ayer, pero es su opinión y no me importa", sostuvo. No conforme con eso, y siempre hablando en inglés (más fluido que en el discurso de Dubai, por cierto), se despachó con un insulto típico de ese idioma: "Lanata it's a dickhead". La traducción literal de "dickhead" es "cabeza de pito". La frase dejó anonadada a María O'Donnell, la periodista que lo entrevistaba, igual que al resto de la mesa.

Cafiero también explicó lo que sucedió en Dubai cuando pronunció el discurso por el que fue tan criticado: "Yo tenía un discurso que estaba en español y cuando llegué ahí no había traducción simultánea. Me pidieron hacerlo en inglés y lo hice en inglés. Era parte de mostrarse humilde y mostrarse como parte de la misión diplomática nuestra". El canciller dijo no tener problemas con el inglés y confesó que lleva adelante la mayoría de sus reuniones "en inglés y sin traductor".

Todo indica que la polémica no terminó y muy probablemente las declaraciones de Cafiero encuentren eco en el ámbito periodístico.

"Tenemos que rearmar el frente"

Antes de desatar la polémica, el exjefe de gabinete se refirió a la interna del Frente de Todos en el marco de la votación por el acuerdo con el FMI para refinanciar la deuda que tomó el gobierno de Mauricio Macri en 2018. Calificó la votación como "totalmente atípica" ya que "es la primera vez que esto pasa por el Congreso". "Colisionan diferentes experiencias, diferentes trayectorias. La principal fuerza política responsable de este endeudamiento fue la que tenía que votar a favor de refinanciar algo que no se podía pagar", manifestó.

Cafiero agregó que la coalición no se rompió porque "tuvo una gran inteligencia al apelar a la capacidad política de quienes la conducen", aunque admitió que le hubiera gustado "un acompañamiento distinto" por el sector más cercano a la vicepresidenta. "Eso no ocurrió, pero eso no quiere decir que Cristina, Máximo o La Cámpora expresen un país distinto. Expresan el mismo país que yo quiero. Tenemos que rearmar el frente", concluyó Cafiero.