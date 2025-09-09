El Fondo Monetario Internacional respaldó este martes el rumbo económico del gobierno de Javier Milei después del impacto negativo en los mercados que causó la derrota electoral a manos del peronismo en la provincia de Buenos Aires.

“El personal del FMI colabora estrechamente con las autoridades argentinas en la implementación de su programa para afianzar la estabilidad y mejorar las perspectivas de crecimiento del país”, expresó la vocera del organismo internacional, Julie Kozack.

La funcionaria del FMI hizo hincapié en el apoyo a “la sostenibilidad del marco cambiario y monetario del programa”. Además, destacó la “continua adhesión al ancla fiscal y a la agenda integral de desregulación”.

El posteo en X fue replicado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y por el presidente Javier Milei tras jornadas de máxima tensión en la Casa Rosada.

“Tal como señalé el día domingo, no nos moveremos ni un milímetro del programa económico”, afirmó el jefe de Estado para luego enumerar las tres máximas del proyecto libertario: equilibrio fiscal, mercado monetario ajustado y mantenimiento de las bandas cambiarias pactadas con el FMI.