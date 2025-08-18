El Ministerio de Economía retiró este lunes 3,8 billones de pesos del mercado en una licitación de urgencia y se profundiza el apretón monetario.

El secretario del Tesoro, Pablo Quirno, anunció que en la licitación se adjudicó $3,788, sobre un total de ofertas recibidas por $3,799 billones. En esta ocasión el gobierno consiguió refinanciar a un costo equivalente al de un plazo fijo mayorista más un 1%.

El funcionario indicó: "Esta licitación contribuye a completar el objetivo de absorción monetaria luego de la suba de encajes implementada por la autoridad monetaria".

En la licitación del miércoles de la semana pasada se renovaron unos $9 billones sobre un total de $15 billones. La diferencia de $2 billones de esta jornada fue a las normas de encajes de los bancos. Al respecto, el director del Banco Central Federico Furiase señaló: "Ningún peso va a la calle".