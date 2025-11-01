Empoderado tras los resultados de las elecciones legislativas, el Gobierno nacional acelera su ambiciosa agenda de privatizaciones. Y así como no espero a la renovación del Congreso para suceder a Guillermo Francos, tampoco lo hará con la intención que tiene de seguir desplazando al Estado de áreas estratégicas y colocarlas en manos privadas.

Según consigna este sábado Noticias Argentinas (NA), la administración de Javier Milei tiene como primeros pasos concretos en noviembre las licitaciones de rutas y de cuatro importantes represas hidroeléctricas, mientras define los detalles para enviar ya sí al nuevo Congreso el listado de empresas que podrían ser privatizadas en una segunda etapa de gestión.

Ese listado ya da vueltas por despachos oficiales y se enviará al nuevo Parlamento en los próximos meses, pero sectores allegados a Economía dan por hecho que, entre otras, allí aparecerían nuevamente Arsat, Correo Argentino y Aerolíneas Argentinas.

Por lo pronto, en el Ministerio de Economía y la Agencia de Transformación de las Empresas Públicas pulen los detalles finales para revelar qué empresa se quedará con la llamada ruta del Mercosur, para la cual ya se presentaron siete oferentes.

Al referirse al caso, el ministro de Economía, Luis Caputo, expresó que “el sector privado invertirá, hará obras y administrará con más eficiencia mejores rutas”.

La preadjudicación se conocerá en las próximas dos semanas.

Además, el viernes próximo se conocerán las ofertas para la reprivatización de cuatro represas hidroeléctricas clave, por las que el Gobierno busca recaudar entre US$500 millones y US$700 millones, tal como lo anticipó el propio Caputo meses atrás de visita en Carajo, el canal libertario de streaming.

Para lo poco que resta de 2025, el Gobierno busca lanzar la segunda etapa de licitaciones para rutas nacionales que controla Corredores Viales. El proceso busca entregar el manejo de más de 4400 kilómetros de los ocho tramos que incluyen las autopistas Riccheri, Ezeiza-Cañuelas, y Newbery; las rutas nacionales 3, 5 y 7; así como los trazados que dan acceso a los puertos del Paraná.

La etapa tres, donde se destaca la ruta 9, quedaría para salir a licitación en los primeros meses de 2026.

En paralelo, el Gobierno trabaja en los documentos para poner a la venta antes de febrero las acciones en poder del Estado de la principal transportista de energía eléctrica del país, Transener.

Finalmente, los nuevos pliegos para operar la Hidrovía, clave para las exportaciones del agro, estarían listos para licitarla hacia fines de diciembre, y la privatización parcial de Nucleoeléctrica podría acelerarse hacia fin de año o principios de 2026.