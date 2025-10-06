El Gobierno acelera el trámite de reimpresión de boletas tras la renuncia de Espert

El apoderado nacional de La Libertad Avanza presentará este lunes ante la Justicia Electoral la renuncia formal de José Luis Espert como primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. La decisión se tomó luego de que Espert comunicara su alejamiento del espacio oficialista.

En su lugar, el partido solicitará que el actual dirigente Diego Santilli encabece la lista bonaerense.

El pedido incluirá también la reimpresión de las boletas únicas de papel, para reflejar la nueva conformación de la nómina antes de los comicios legislativos. Fuentes del Gobierno confirmaron que la presentación se realizará durante la jornada.

La salida de Espert obligó a revisar el cronograma interno de La Libertad Avanza, ya que el plazo para realizar modificaciones formales en las listas vence esta semana. En caso de ser aprobado el reemplazo, la distribución de las boletas actualizadas quedará a cargo de las juntas electorales distritales.

Las elecciones legislativas nacionales se desarrollarán el próximo 26 de octubre, cuando los argentinos renovarán la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

En la provincia de Buenos Aires se elegirán 35 diputados nacionales, por lo que el distrito será nuevamente clave en la disputa política nacional.