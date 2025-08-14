Con una licitación exprés, subas de encajes y advertencias de penalidades para las entidades el equipo económico de Javier Milei intenta absorber los pesos que quedaron por fuera de la última licitación de $15 billones para calmar la sed de dólares antes de las elecciones.

Después del desarme de las LEFI que estalló en julio pasado y llenó de liquidez el mercado, el ministerio de Economía y el Banco Central prendieron la "aspiradora" para tratar de secar la plaza.

En este contexto la licitación de $15 billones, de los cuales se renovaron unos $9,1 billones, dejó un gusto amargo en la boca del ministro de Luis Caputo.

Con un frente abierto que amenaza echar más combustible tras el último salto del dólar, el Banco Central anunció este jueves un incremento del 5% en los encajes bancarios, es decir el dinero que las entidades deben dejar inmovilizado, y cambió el plazo de control que pasará de ser mensual a ser diario.

A este torniquete financiero, el Palacio de Hacienda lanzó una licitación exprés con la intención de absorber los $5,8 billones que quedaron libres y entrarían a la plaza el lunes.