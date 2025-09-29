El Gobierno puso en marcha esta mañana un nuevo debate sobre la reforma tributaria. En la Casa Rosada, el Consejo de Mayo se reunió con representantes políticos, empresarios y sindicales para analizar propuestas y avanzar hacia un proyecto que se espera presentar en diciembre.

Encabezó la reunión el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, acompañado por los secretarios Carlos Guberman (Hacienda) y Julio Cordero (Trabajo). También participaron los legisladores Luciano Laspina (PRO), Lisandro Nieri (UCR) y Martín Kerchner Tomba (senador provincial).

Del lado empresarial estuvieron presentes figuras de la UIA, como Diego Coatz y Martín Rappallini, y del sindicalismo, Gerardo Martínez de la UOCRA. Entre los invitados también se contó al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, la senadora Carolina Losada y el jefe de bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo.

El encuentro duró más de dos horas. Al cerrar, Rappallini aseguró que cada sector presentó sus propuestas y que habrá nuevas reuniones para llegar a un proyecto antes del 11 de diciembre. El eje principal fue la presión fiscal, que hoy llega al 52% del PBI mientras la recaudación efectiva alcanza apenas el 28%. Se destacó la informalidad y la necesidad de reducir impuestos distorsivos.

El titular de la UIA analizó la importancia de bajar las retenciones a la exportación y mencionó que la industria ya vio reducciones en varios sectores. Además, destacó el respaldo de Estados Unidos a la administración libertaria, que ayuda a reducir tensiones financieras y a fomentar más inversión y empleo.