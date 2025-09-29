El Gobierno activó el debate sobre la reforma tributaria en Casa Rosada
El Gobierno puso en marcha esta mañana un nuevo debate sobre la reforma tributaria. En la Casa Rosada, el Consejo de Mayo se reunió con representantes políticos, empresarios y sindicales para analizar propuestas y avanzar hacia un proyecto que se espera presentar en diciembre.
Encabezó la reunión el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, acompañado por los secretarios Carlos Guberman (Hacienda) y Julio Cordero (Trabajo). También participaron los legisladores Luciano Laspina (PRO), Lisandro Nieri (UCR) y Martín Kerchner Tomba (senador provincial).
Del lado empresarial estuvieron presentes figuras de la UIA, como Diego Coatz y Martín Rappallini, y del sindicalismo, Gerardo Martínez de la UOCRA. Entre los invitados también se contó al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, la senadora Carolina Losada y el jefe de bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo.
El encuentro duró más de dos horas. Al cerrar, Rappallini aseguró que cada sector presentó sus propuestas y que habrá nuevas reuniones para llegar a un proyecto antes del 11 de diciembre. El eje principal fue la presión fiscal, que hoy llega al 52% del PBI mientras la recaudación efectiva alcanza apenas el 28%. Se destacó la informalidad y la necesidad de reducir impuestos distorsivos.
El titular de la UIA analizó la importancia de bajar las retenciones a la exportación y mencionó que la industria ya vio reducciones en varios sectores. Además, destacó el respaldo de Estados Unidos a la administración libertaria, que ayuda a reducir tensiones financieras y a fomentar más inversión y empleo.