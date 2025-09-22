El gobierno nacional anunció la extensión de la baja temporal de retenciones a los productos de exportación de carnes avícolas y bovinas.

La medida, que regirá hasta el 31 de octubre de 2025, al igual que la baja sobre los granos, fue informada por el vocero presidencial Manuel Adorni.

“Este es el único gobierno que, ante las adversidades, responde bajando impuestos”, expresó el funcionario en su cuenta de X pasadas las dos de la tarde.

Durante la mañana de este lunes, Adorni informó sobre la eliminación de retenciones de todas las exportaciones de granos hasta después de las elecciones del 26 de octubre.

La medida fue cuestionada desde los sectores rurales por tratarse de una decisión sujeta a una ventana de tiempo, en el marco de la escasez de dólares del Banco Central y la fuerte presión del mercado.

Los anuncios impositivos estuvieron acompañados por un claro respaldo del gobierno de Estados Unidos sobre un porfolio de opciones para inyectar dólares a la entidad que conduce Santiago Bausili.

Este martes el presidente Javier Milei y su par norteamericano, Donald Trump, mantendrán una reunión bilateral en Nueva York en el marco de la cumbre de Naciones Unidas.