El gobierno nacional sumó un nuevo fin de semana largo mediante el traslado de un feriado previsto para el mes de octubre.

Con la firma del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, este lunes se publicó en el Boletín Oficial la resolución 139/2025 que ordena el traslado del feriado del 12 de octubre al viernes 10.

De esta manera quedará conformado un fin de semana largo de tres días de descanso en la antesala de las elecciones legislativas que se realizarán el 26 de octubre en todo el país.

La medida, tomada por el gobierno a pocos días del anuncio de descuentos para jubilados en supermercados, busca impulsar el consumo en medio de la recesión económica.

La semana pasada, el gobierno nacional habilitó por decreto la posibilidad de trasladar feriados que no sean inamovibles y caigan en sábado o domingo.

La lista de los próximos feriados

Octubre

Viernes 10 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable).

Noviembre

Viernes 21 de noviembre: día no laborable puente.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (podría trasladarse del jueves 20 de noviembre al lunes por ser un feriado trasladable).

Diciembre

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).