El gobierno nacional lanzó este viernes un programa de descuentos para jubilados en supermercados de todo el país.

En la recta final para la elección legislativa en provincia de Buenos Aires y de cara también a los comicios nacionales de octubre, el Ministerio de Capital Humano anunció la medida en horas de la tarde.

“A partir de septiembre se implementará el programa Beneficios ANSES, dirigido a jubilados y pensionados, con el objetivo de mejorar sus ingresos y la capacidad de compra”, expresó la cartera que dirige Sandra Petovello.

La medida apunta a siete millones de jubilados y pensionados nacionales tras el último veto del presidente Javier Milei a una suba del 7,2% en los haberes previsionales que había sancionado el Congreso de la Nación.

El programa oficial incluye un diez por ciento de descuento sin tope de reintegro para compras generales y, en algunos comercios, un veinte por ciento para perfumería y limpieza.

"Mediante un convenio con el Banco de la Nación Argentina (BNA), los jubilados y pensionados de ANSES, que cobren sus haberes en dicho banco, accederán a un reintegro adicional exclusivo del 5 por ciento sobre las compras que abonen a través de BNA + MODO, con tarjeta de débito o

crédito, (con un tope de 20 mil pesos mensuales) en los supermercados Carrefour, Chango Mas, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea", indicó el ministerio de Capital Humano.



El último detalles del anuncio consiste en que el Banco Nación les depositará diariamente a los beneficiarios un porcentaje de remuneración (TNA 32 %) sobre el saldo que registren en sus cuentas (por hasta 500 mil pesos).