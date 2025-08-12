El impulso a las energías renovables y las grandes inversiones industriales en Argentina suman un nuevo capítulo: el Comité Evaluador del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) acaba de aprobar un proyecto clave por más de 250 millones de dólares.

El anuncio fue confirmado por el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de sus redes sociales, donde destacó la importancia estratégica de esta iniciativa para el desarrollo energético del país.

El proyecto aprobado consiste en la construcción de un parque eólico en Olavarría, provincia de Buenos Aires, que tendrá una capacidad instalada de 180 megavatios (MW).

Esta obra es impulsada de manera conjunta por Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) y la empresa productora de acero ACINDAR, que ya gestionan el parque eólico y solar San Luis Norte en la localidad de Belgrano, San Luis, con una potencia combinada de 112,5 MW.

Con esta nueva aprobación, suman siete los proyectos validados por el Comité Evaluador de RIGI, de un total de 14 presentados, acumulando una inversión global que supera los 12.800 millones de dólares.

Entre las inversiones destacadas se encuentran el Parque Solar El Quemado en Mendoza (US$211 millones), el oleoducto Vaca Muerta Sur en Río Negro (US$2.486 millones), la planta de licuefacción de gas natural en el Golfo de San Matías (US$6.878 millones), y proyectos mineros de litio en Salta y Catamarca, con inversiones de US$2.724 millones y US$217 millones, respectivamente.