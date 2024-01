El vocero presidencial Manuel Adorni adelantó esta mañana que el Gobierno continuará con modificaciones al proyecto de Ley Ómnibus durante este fin de semana, a fines de acelerar el tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados. El oficialismo pretende avanzar con la votación antes de la huelga nacional convocada por la CGT, y también antes de que venza el plazo de sesiones extraordinarias.

Inicialmente, Adorni confirmó esta mañana que los artículos que se reformen de la Ley "Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos" son "una tarea del poder legislativo" y reiteró que "cuando estén plasmadas en un papel serán los legisladores los que lo darán a conocer".

" El Gobierno tiene todas las intenciones de trabajar el fin de semana y que se avance lo más rápido posible sobre la Ley. Nosotros no negociamos, nos sentamos a recibir toda sugerencia que se pueda hacer de la ley, cuando estén las mejoras plasmadas en un papel serán los propios legisladores que lo darán a conocer", indicó.

Respecto del paro nacional, expresó: “Nosotros entendemos que el paro no tiene una justificación, la verdad es que no terminamos de entender por qué toman la actitud que toman, porque el paro se anunció a los pocos días de asunción”.

Paro y descuento a trabajadores del Estado

Por otro lado, el vocero defendió la decisión del Gobierno de descontar el día de trabajo a aquellos empleados públicos que adhieran al paro general el próximo 24 de enero. "Reafirmo cada palabra, quien no trabaje no va a cobrar. El derecho a huelga esta garantizado, y no tiene relación con que se cobre o no se cobre , no vamos a hacer que los argentinos paguen por los empleados estatales que no van a trabajar", indicó.

En este sentido, respondió a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), central que agrupa a trabajadores de las dependencias públicas y que envió a una carta documento al vocero presidencial. Ante ello, destacó: “No vamos a permitir que se haga cargo la gente de los empleados públicos que no vayan a trabajar”.

Aumenta el transporte en el AMBA

La Secretaría de Transporte del Ministerio de Infraestructura informó, en el Boletín Oficial de la resolución 1/2024, que abre la convocatoria para tratar el aumento de transporte urbano en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que elevaría los pasajes mínimos de cada servicio a $130 y $270, respectivamente.

Al respecto, el vocero defendió el aumento de transporte y declaró: “Desde finales de diciembre se decidió descongelar la tarifa, y partir de allí empecemos un proceso de trabajo muy fuerte en cambiar el esquema de subsidios”.

"Nos interesa que este esquema de subsidios cambie, no porque queremos, sino porque el subsidio a la oferta es un gran delirio en términos de inequidad", manifestó.