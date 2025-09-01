El gobierno nacional aseguró que, detrás de la difusión de audios de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se encuentran “intereses rusos y chavistas”.

En un comunicado difundido por Vocería Presidencial, la administración libertaria apuntó contra “el periodista Mauro Federico, el secretario ejecutivo de la AFA y reciente empresario de medios Pablo Toviggino, el conductor Jorge Rial (que hace pocas semanas declaró que había que espiar al presidente) y el abogado Franco Bindi, operador judicial vinculado a Fernando Pocino”.

Este lunes el gobierno presentó una denuncia en Comodoro Py para que se investigue la difusión de audios que habrían sido tomados en Casa Rosada. En paralelo, el presidente Javier Milei consiguió que el juez Alejandro Patricio Maraniello fijara una medida cautelar para cesar la difusión de las grabaciones publicadas el 28 de agosto.

“No se trata de una filtración casual, sino de un ataque planificado. El mismo apunta directamente al núcleo de la democracia argentina: el proceso electoral”, expresó la cartera que dirige Manuel Adorni.

El comunicado oficial hizo referencia a la violación de la Ley de Inteligencia Nacional para justificar el pedido de “medidas cautelares urgentes para impedir la publicación de nuevas filtraciones y preservar la transparencia del proceso electoral”.