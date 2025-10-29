El Gobierno Nacional informó que se aplicará una actualización del nomenclador de prestaciones para personas con discapacidad, con incrementos que oscilan entre el 29,7% y el 35,4%. Se aplicarán en tres tramos consecutivos durante octubre, noviembre y diciembre de 2025.

Esta medida se tomó después de la reunión del Directorio de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, en la que participaron la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el PAMI y la Superintendencia de Servicios de Salud.

Cabe aclarar que este nuevo ajuste se aplicará sobre los valores del nomenclador nacional, la referencia oficial para los aranceles que perciben las instituciones, profesionales y servicios vinculados a la atención de personas con discapacidad.

El último aumento había sido del 0,5% en diciembre de 2024. La desactualización provocó corte de algunos servicios, el cierre de centros de atención y la demora en el pago de prestaciones.