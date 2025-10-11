El Gobierno quedó envuelto en una nueva polémica política luego de que el diputado nacional por Córdoba, Oscar Agost Carreño (PRO), hiciera un pedido de informes para que el ministro de Defensa, Luis Petri, explique en el Congreso la existencia de un proyecto para vender más de 13.360 hectáreas pertenecientes al Ejército Argentino en cercanías de La Calera.

Según retrató Noticias Argentinas (NA), la iniciativa busca esclarecer si el Gobierno evalúa desprenderse de esos terrenos de altísimo valor inmobiliario, rodeados de barrios privados, countries y desarrollos de lujo.

“Queremos que el Ministerio de Defensa nos explique por escrito qué piensa hacer para que podamos acompañar lo que sea bueno para la Argentina, Córdoba y el mundo militar. Y oponernos cuando se trate de malas gestiones que vendan ‘las joyas de la abuela’”, advirtió el legislador.

El área en cuestión forma parte de la Guarnición Militar Córdoba, sede del Comando de la Segunda División “Ejército del Norte”, la IV Brigada Aerotransportada y la Agrupación de Fuerzas de Operaciones Especiales.

Además, parte de ese territorio se superpone con la Reserva Natural de la Defensa La Calera, una zona protegida de gran valor ambiental, arqueológico e hídrico.