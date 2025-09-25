El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó este jueves que las exportaciones de carnes avícolas y bovinas continuarán con retenciones cero hasta el 31 de octubre. La aclaración se da luego del malestar generado en el sector agroindustrial por la finalización anticipada del beneficio para granos y oleaginosas, tras haberse alcanzado en tiempo récord el cupo de USD 7.000 millones.

“El esquema de retenciones cero para la exportación de carnes avícolas y bovinas continúa sin cupo hasta el 31 de octubre próximo”, expresó Adorni en sus redes sociales.

A diferencia del esquema aplicado a los granos, que fijó un tope de divisas para acceder a la exención impositiva, el decreto 685/2025 que regula la exportación de carne no establece límites de cupo y solo fija como plazo el fin de octubre.

La medida abarca tanto a grandes complejos exportadores como a pequeños productores, que podrán seguir colocando carne bovina y aviar en el mercado externo sin abonar derechos de exportación. El beneficio se enmarca en la estrategia oficial de generar incentivos temporales a la exportación para acelerar la liquidación de divisas y contener la presión cambiaria.

En contraste, los productores agrícolas deberán volver a tributar retenciones, lo que motivó reclamos desde la Sociedad Rural Argentina, cuyo presidente, Nicolás Pino, señaló que “muchos productores se quedaron afuera” del beneficio por la rapidez con la que grandes empresas agotaron el cupo.