Las disposiciones que ordenaban modificaciones en distintos organismos estatales quedaron anuladas este martes, luego de la publicación en el Boletín Oficial de los Decretos 627/2025 y 628/2025.

Con esta medida, se restituye la vigencia de las normativas previas y vuelven a funcionar entes que habían sido alcanzados por las reformas. Entre ellos figuran Vialidad Nacional, el Banco Nacional de Datos Genéticos, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Teatro Nacional Cervantes y la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME).

También se recuperaron las atribuciones de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, junto con las misiones de la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, y de la Secretaría de Hacienda. Además, fueron eliminados los cambios en el “Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional”, aprobado en mayo, que había declarado como servicio esencial la navegación marítima y fluvial.

De esta forma, hasta que cada organismo retome plenamente sus funciones, la Jefatura de Gabinete, la Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio de Economía serán los responsables transitorios de la gestión administrativa, financiera y legal.