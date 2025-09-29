El pasado domingo, un sitio web con dominio oficial del Gobierno, asociado al Hospital Sommer, promocionó una criptomoneda llamada “Sommer Token”. El activo era presentado como “una iniciativa revolucionaria del Gobierno Nacional para estabilizar la economía, combatir la inflación y democratizar el acceso a las finanzas digitales para todos los argentinos”. Además, la página aseguraba que “Sommer Token” estaba completamente respaldada por el Estado y las reservas del Banco Central.

La publicación encendió las alarmas entre los especialistas en ciberseguridad, que la asociaron rápidamente con la moneda $Libra y la criptoestafa difundida a través de la cuenta de X de Javier Milei, que actualmente está siendo investigada en la Cámara de Diputados. Por otro lado, días atrás, las redes sociales de la Policía Federal Argentina también habían sido hackeadas para promocionar distintas criptomonedas, lo que alerta sobre la debilidad de los dominios oficiales ante los ciberataques.

No obstante, este lunes el Ministerio de Salud de la Nación salió a desmentir la publicación. A través de su cuenta de X, aseguró que el sitio donde se realizó el anuncio falso “es antiguo y está en desuso hace años”. Al final del breve comunicado, el Gobierno confirmó que iniciarán una investigación sobre el hecho: “iremos hasta las últimas consecuencias para dar con los responsables y llevarlos ante la Justicia”, sostuvo.