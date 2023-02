La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, anunció que dará de baja a otros cien mil titulares del programa Potenciar Trabajo que no validaron su identidad a través de la plataforma Mi Argentina o en los 56 Centros de Referencia de todo el país, donde se podía realizar el trámite de manera presencial.

A partir de marzo, dichos beneficiarios no cobrarán los haberes que hasta ahora recibían por parte del Estado. De esa totalidad, más de la mitad -55.625 titulares- ya hicieron el reclamo en la página web de dicho ministerio por entender que fueron sancionados de manera errónea.

"Hoy cerramos el padrón y se van a dar cien mil bajas del Potenciar Trabajo y toda esa información va a la justicia, a la causa judicial que está abierta en el juzgado de Ariel Lijo", anticipó Tolosa Paz.

Las declaraciones de la funcionaria nacional se dan en medio de una nueva protesta, a pocas horas de un acampe que la Unidad Piquetera tiene previsto realizar sobre la avenida 9 de Julio a partir de las 15.

La titular del ministerio de Desarrollo Social y Emilio Pérsico -Secretario de Economía Social- están siendo investigados por no haber dado de baja a más de doscientos mil titulares del Potenciar Trabajo que, según un informe elaborado por la AFIP, cobraban a pesar de ciertas incompatibilidades, como poseer varias propiedades, ser jubilados o tener autos de alta gama.

Tolosa Paz reconoció que hubo defectos en la instrumentación del programa social puesto en marcha por su antecesor, Daniel Arroyo: "La auditoría interna que solicité en diciembre muestra debilidades en el procedimiento administrativo", para otorgar y realizar el seguimiento sobre ese plan social que administra Pérsico desde la secretaría de Economía Social.

Además, la funcionaria indicó que "Vamos a hacer en el ministerio una trasformación que nos permita tener certezas porque no solamente es administrar lo público con la responsabilidad que se merece, sino la posibilidad de llegar a los que hasta ahora no llegábamos con ese dinero".

Duro cruce a los referentes piqueteros

Tolosa Paz también volvió a fustigar con dureza a los dirigentes piqueteros que la semana pasada cortaron 150 accesos a las principales capitales del país. “(Eduardo) Belliboni -dirigente del Polo Obrero- y la Unidad Piquetera estuvieron muy acostumbrados desde el 2015 al 2019 a doblarle la muñeca a quien estuvo sentado en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación”, dijo, en referencia a la macrista Carolina Stanley.

En ese sentido afirmó:" Yo creo que lo que no entienden ahora que cambiaron no solamente las decisiones políticas, sino fundamentalmente la decisión de poder llegar a los más vulnerables de la Argentina con esa plata".

"Este no es el ministerio de los piqueteros, es el ministerio de Desarrollo Social que tiene que justamente crear política pública y política social para los sectores más vulnerables de la Argentina", sostuvo Tolosa Paz.

Sobre las marchas y acampes previstos para este miércoles, la ministra volvió a cuestionar la actitud y "la utilización política" que, según entiende, hacen los dirigentes: “Me da mucha tristeza ver esa Argentina en donde un sector de la Unidad Piquetera que para hacer política y para posicionarse en un año electoral utiliza a la gente más pobre, incluso en contra de los propios intereses”, indicó.

Y agregó: "El piquete no es la contraprestación del Potenciar Trabajo. La extorsión, no es la contraprestación del Potenciar Trabajo. El llevar a los pibes y pibas al acampe en la 9 de julio a nenes de cuatro años, bebés con su mamá no es la contraprestación del Potenciar Trabajo".

Consultado sobre las declaraciones de la funcionaria, Belliboni afirmó: “Vamos a sacar las carpas y las vamos a instalar frente al ministerio de Tolosa Paz si no hay ninguna respuesta para las bajas compulsivas que dieron a partir de ese sistema virtual que dejó muchísima gente fuera del Potenciar Trabajo”.

Con información de Infobae