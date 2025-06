Con críticas a las gestiones anteriores, sobre todo al kirchnerismo, el Gobierno anticipó este miércoles que eliminará vía decreto la jornada no laborable que hasta ahora tenían los empleados públicos por el Día del Trabajador del Estado.

El encargado de hacer el anuncio fue el vocero presidencial, Manuel Adorni, a dos días de esta fecha, que se conmemora el próximo viernes.

“El Estado no es un lugar donde deban tomarse un sabático o privilegio que el trabajador del sector privado carece”, planteó el vocero del presidente Javier Milei.

Tras hacer hincapié en que “ese día es pagado con el sueldo de cada uno de los contribuyentes del país”, el también legislador electo en la Ciudad de Buenos Aires reforzó: “Esta medida fue en consonancia con la concepción del Estado de este gobierno. La Argentina que rendía culto al estatismo en detrimento del privado es cosa del pasado”.

Previsible reacción

Minutos después de la notificación, desde el gremio público ATE tildaron la medida como un “acto despótico propio de un régimen autoritario y autocrático”.

“En la Argentina no existen los emperadores, Milei. El único que goza de privilegios del Estado sos vos, Adorni, cara dura”, introdujo Aguiar en su cuenta de X, en medio de la movilización sindical que organizó a la sede del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que comanda Federico Sturzenegger.

Tras ello, el gremialista le achacó al vocero los ingresos de allegados a su área. “Llenaste la Secretaría de Comunicación de familiares y militantes libertarios con sueldos millonarios. Ustedes no lo pueden entender, no tienen un día para ustedes porque no laburaron un solo día en sus vidas”, atacó.