Este jueves se realizó la primera mesa federal que reúne al Gobierno Nacional con los gobernadores. Sin embargo, en este primer encuentro solo estuvieron presentes tres mandatarios provinciales.

Fueron los mandatarios de Chaco, Leandro Zdero; de Mendoza, Alfredo Cornejo, y de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, los tres muy cercanos a la gestión del presidente Javier Milei.

Por parte del Gobierno nacional estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros del Interior, Lisandro Catalán, y de Economía, Luis “Toto” Caputo.

La reunión duró cerca de dos horas y fue el primer paso para acercar posiciones de cara a las próximas elecciones. Cabe recordar que tras la derrota del oficialismo nacional en la provincia de Buenos Aires, el Gobierno busca un acercamiento con las provincias.