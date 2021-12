El Gobierno nacional dispuso que se vuelvan a fijar topes en las tarifas máximas de los servicios internos regulares del transporte aerocomercial. Según se publica este viernes en el Boletín Oficial, el decreto 879/2021, el Ministerio de Transporte deberá determinar las bandas tarifarias para los vuelos de cabotaje en un plazo no mayor a 180 días.

Según los fundamentos del ejecutivo, la medida "evita tanto situaciones de abusos tarifarios protegiendo a los usuarios y las usuarias" así como "cualquier tipo de especulación económica basada en la obtención de retornos excesivos luego de aplicar prácticas predatorias que deterioren la prestación de este servicio público", indica el decreto.

La disposición surgió luego de un análisis de los balances presentados por las empresas transportistas que operan servicios regulares con venta libre de pasajes que arrojó que "el resultado económico de todas las empresas es negativo".

Según el decreto, esto "indica que los ingresos de la actividad aeronáutica no alcanzan a cubrir los costos directos e indirectos de la misma, desde hace varios años, como resultado de la fijación de tarifas predatorias, que llevaron al colapso del sistema".

Además, en los fundamentos de la norma el Ejecutivo sostiene que se observó el impacto de la pandemia en el transporte aéreo con "efectos devastadores sobre el sector" y que "en este marco coyuntural se vieron afectadas profundamente las empresas aerocomerciales que operan en el sistema de cabotaje e internacional".

"El exceso de oferta en un mercado deprimido por la pandemia y la existencia de tarifas que no se ajustan a los costos operativos de las empresas pueden provocar la existencia de tarifas predatorias de mercado, susceptibles de conllevar a una competencia absurda con valores no compensatorios, que a su vez pueden impedir llevar adelante la explotación comercial en condiciones de seguridad y rentabilidad, durante un período razonable", añade el decreto presidencial.

En este contexto, se resolvió que "resulta conveniente regular respecto de tarifas de referencia y las bandas tarifarias que sirven de marco para la determinación de los precios al público de los servicios que prestan los explotadores regulares de transporte aéreo interno de pasajeros, con el fin de su compatibilización con el actual nivel de los costos de la actividad".

El gobierno de Mauricio Macri eliminó el tope tarifario en enero 2016, mientras que el piso fue eliminado en agosto 2018.

Además, cambió la regulación aerocomercial, y se otorgaron permisos a nuevas aerolíneas para operar en el mercado de cabotaje, incluyendo las llamadas "low cost". De esa manera, comenzaron a operar en Argentina Flybondi, Jetsmart y Norwegian, quedando en la actualidad las dos primeras.

En el decreto publicado hoy, el Gobierno estableció además que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) tendrá a su cargo "la reglamentación, habilitación, fiscalización y determinación de las bases y criterios para el cálculo de las tarifas justas, razonables y competitivas a aplicar por los servicios de atención en tierra de aeronaves (servicios de rampa)".

Las críticas

Las aerolíneas privadas, por su parte, dijeron que el Gobierno quiere favorecer a la línea de bandera, y además, criticaron que se establezca un piso mínimo en este contexto de crisis. “Esto no es contra las low cost, sino contra todo el porcentaje de la sociedad que solo puede volar por las low cost, que no puede pagar los pasajes de Aerolíneas; van a volver a utilizar colectivos o no van a poder viajar”, dijeron en el sector.

Flybondi y Jetsmart, dijeron que están “analizando las medidas”. El decreto se conoce una semana después de que las dos compañías le presentaran al jefe de Gabinete sus planes de crecimiento.

Con información de Télam, La Nación y unosantafe.com.ar