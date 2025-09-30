Pese a admitir que “no tiene costo fiscal”, resulta llamativo el giro del gobierno nacional, con el anuncio de un plan de descuentos para compras en supermercados que realicen jubilados y pensionados.

En plena campaña electoral rumbo a la renovación de parte del Congreso de la Nación, la administración de Javier Milei llevó adelante negociaciones para que, entre bancos y empresarios, pongan en marcha beneficios para trabajadores pasivos.

Desde la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA) reconocieron que el programa incluirá un 10% realizado por las propias firmas del sector que estén adheridas.

En principio, ya firmaron el convenio tanto Carrefour como Día, Disco, Vea, Jumbo y Josimar, entre otros, contabilizando unos 7.000 comercios. En algunos casos se incluyen compras on line.

A su vez, se plegaría un cinco por ciento de parte de entidades bancarias y podría ser aún mayor en limpieza y perfumería.

Sin embargo, no están incluidos electrodomésticos, carnes y productos de algunas marcas.

Según se anticipó, está destinado a todos los jubilados del país.