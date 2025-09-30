El gobierno nacional avanzó en la privatización de Nucleoeléctrica Argentina

El gobierno libertario profundiza el plan privatizador y apunta sus cañones ahora a Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NA - SA), la empresa encargada de la operación de las centrales nucleares activas en el país: Atucha I, Atucha II y Embalse.

Publicado en el Boletín Oficial de este martes, la administración Milei puso en vigencia el decreto 695/25 y formalizó su intención de avanzar en una privatización parcial de NA - SA al poner en venta el 44% de las acciones de la compañía. La transferencia de las acciones se realizará a través de una licitación pública nacional e internacional.

El decreto establece también que un 5% de las acciones serán destinados a los trabajadores bajo la figura del Programa de Propiedad Participada (PPP) y el restante 51% del capital quedará en manos del Estado Nacional , en la orbita de la Secretaría de Energía y de la Comisión Nacional de Energía Atómica.

La unidad ejecutora encargada de comandar el proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica será la “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”, que responde al Ministerio de Economía de Luis Caputo.

Desde el gobierno señalaron que el ingreso de capitales privados permitirá disponer de una inyección de dinero necesaria para los nuevos proyectos que la compañía busca realizar en las centrales nucleares del país.

Nucleoeléctrica Argentina esta presidida por el ex jefe de asesores del presidente Javier Milei, Demian Reidel, quien ya había anticipado esta intención de privatizar la empresa de manera parcial hace meses atrás.