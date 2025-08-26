El Gobierno Nacional informó este martes que la organización “Cartel de los Soles” fue designada como organización terrorista. El grupo, con base en Venezuela, está liderado por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.

Mediante un comunicado oficial de la Oficina del Presidente, la administración de Javier Milei dispuso incluir a ese grupo en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

Cabe recordar que Estados Unidos comenzó una ofensiva contra el presidente venezolano y su entorno meses atrás. Consideran que el grupo actúa como una organización narcocriminal.

“Siempre hemos sostenido que el socialismo lleva inevitablemente a la pobreza y por consecuencia al autoritarismo para mantenerse en el poder. Pero la Dictadura venezolana dio un paso más allá: el narcotráfico y el terrorismo”, expresa el comunicado oficial.