El Gobierno Nacional declaró al "Cartel de los Soles" como una organización terrorista
Desde Presidencia denuncian que se trata de un grupo narcoterrorista liderado por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. "La Dictadura venezolana dio un paso más allá", plantearon en un comunicado.
El Gobierno Nacional informó este martes que la organización “Cartel de los Soles” fue designada como organización terrorista. El grupo, con base en Venezuela, está liderado por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.
Mediante un comunicado oficial de la Oficina del Presidente, la administración de Javier Milei dispuso incluir a ese grupo en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
Cabe recordar que Estados Unidos comenzó una ofensiva contra el presidente venezolano y su entorno meses atrás. Consideran que el grupo actúa como una organización narcocriminal.
“Siempre hemos sostenido que el socialismo lleva inevitablemente a la pobreza y por consecuencia al autoritarismo para mantenerse en el poder. Pero la Dictadura venezolana dio un paso más allá: el narcotráfico y el terrorismo”, expresa el comunicado oficial.