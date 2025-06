El Gobierno nacional decidió modificar el presupuesto nacional asignando más recursos para el pago de salarios, subsidios, equipamiento y funcionamiento, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 425/2025, publicado en el Boletín Oficial.

La adecuación presupuestaria se ampara en la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social declarada hasta diciembre del 2025, en el DNU 70/23 y reafirmada en la Ley Bases.

En ese marco, el Ejecutivo consideró que “dada la emergencia económica actual, es necesario que el Gobierno Nacional pueda asegurar una distribución razonable de sus recursos con el fin de poder cumplir con sus obligaciones”.

Advirtió, en el texto oficial, que “de no realizarse la adecuación del presupuesto de forma inmediata, peligraría la prestación de ciertos servicios esenciales, cuyo responsable es el Estado Nacional”. Las autoridades federales contemplaron, entre otras cuestiones, el refuerzo de los créditos de gastos en personal, con el fin de atender necesidades vigentes en materia salarial, de gastos de funcionamiento, equipamiento, así como de los créditos para pago de subsidios, becas, compensaciones, transferencias varias y erogaciones que hacen al cumplimiento del cometido de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional.

Los aumentos de partidas beneficiarán en forma directa subas salariales en sectores que han venido sosteniendo reclamos como son la Salud (donde se incluye el Hospital Garrahan), los trabajadores de las universidades nacionales y los integrantes del ámbito de la Seguridad, incluidos los pasivos. Habrá que ver si los montos establecidos satisfacen a los diferentes sectores.

Un aspecto fundamental en la propuesta del Ejecutivo nacional pasa porque los organismos del Sector Público Nacional “deberán invertir sus excedentes transitorios de liquidez, no incorporados a la Cuenta Única del Tesoro, en las licitaciones de Títulos Públicos y/o Letras del Tesoro que realiza periódicamente el Tesoro Nacional, sin afectar el desempeño de sus actividades específicas ni las finalidades de los patrimonios administrados”. La medida no alcanza a los bancos públicos, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Ministerio Público.

También se estableció un régimen de información del flujo de fondos ejecutado y proyectado y el estado de las inversiones y disponibilidades que las entidades suministran mensualmente a la Secretaría de Hacienda.

La decisión responde “a los efectos de contar periódicamente con el estado de situación actualizado de liquidez de los organismos del Sector Público Nacional, excluyendo aquellos que mantengan todas sus disponibilidades en la Cuenta Única del Tesoro (CUT)”.

Además, el DNU prorrogó, por 10 años a partir de sus respectivos vencimientos, las pensiones otorgadas en virtud de la Ley Nº 13.337 y sus modificaciones y de las pensiones graciables que fueran prorrogadas por la Ley Nº 27.008 y sus modificatorias y por las siguientes leyes anuales de Presupuesto General de la Administración Nacional, fijando las condiciones que las mismas deben cumplir.

En los requisitos estipulados están no ser el beneficiario titular de un bien inmueble cuya valuación fiscal fuere equivalente o superior a siete millones de pesos, no tener vínculo con el legislador solicitante; y no superar en forma individual o acumulativa la suma equivalente a un haber mínimo garantizado.

Financiamiento

Ministerio de Economía: se reforzaron los créditos para los subsidios de las tarifas de energía eléctrica y por la Compensación Tarifaria Zona Fría. A su vez, se adecuó el presupuesto de Infraestructura Económica y Social “para la atención de diversos proyectos de inversión y gastos de funcionamiento”. También se reforzó la partida de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación”.

Ministerio de Salud: se aumentó el presupuesto para afrontar los gastos en materia salarial de los Hospitales Garrahan, El Cruce, El Calafate, Cuenca Alta, Rene Favaloro, Presidente Néstor Kirchner y Estevan Echeverría.

Al mismo tiempo, se reforzó la partida de Salud para atender necesidades de equipamiento, medicamentos, insumos médicos y farmacéuticos relacionados con el accionar de varios programas. También se destinan más fondos a la Agencia Nacional de Discapacidad.

Secretaría de Educación: se incrementó el presupuesto vigente con el fin de atender las erogaciones relacionadas con la aplicación de la política salarial de los sectores docentes y no docentes de las Universidades Nacionales.

ANSES: aumentó el presupuesto para el pago de prestaciones previsionales con el fin de incorporar el efecto de la aplicación de la Ley de Movilidad Previsional, para financiar programas y para el pago de las subas de los montos mínimos y máximos de la prestación por desempleo.

Jefatura de Gabinete: se consideró menester modificar el presupuesto a los fines de “cumplir con los compromisos asumidos de asistencia provincial”, aclarando que se financia con mayores ingresos percibidos por la Vicejefatura de Gabinete”.

Ministerio de Seguridad: al hacerse efectiva la transferencia de la Dirección Nacional de Manejo del Fuego se disminuyen cargos y créditos del presupuesto correspondiente a la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes para ser contemplados en el presupuesto correspondiente a Seguridad.

Asimismo, se incrementó el presupuesto destinado a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal, por la transferencia de las competencias en materia previsional del personal del Cuerpo de Guardaparques Nacionales y por el aumento en el haber mensual del personal de las Fuerzas de Seguridad junto con los aportes y contribuciones.

Se reforzó, asimismo, el presupuesto en Seguridad “con el fin de optimizar la capacidad operativa de la Policía Federal Argentina, organismo desconcentrado actuante en el ámbito del citado Ministerio, para el combate contra el crimen organizado”.

Ministerio de Defensa: se destinan más fondos por el incremento del haber mensual del Personal Militar de las Fuerzas Armadas y del Personal de la Policía de Establecimientos Navales, en función de lo cual se recomponen en forma directa los haberes de los Jubilados, Retirados y Pensionados de las Fuerzas Armadas, reforzando el presupuesto del Instituto de Ayuda Financiera para pago de Retiros y Pensiones Militares, junto con los aportes y contribuciones.

