El Gobierno nacional oficializó la denominación “Día del Niño”, como la jornada de festejo que se hará cada tercer domingo de agosto de cada año, para responder a un pedido impulsado por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ).

La medida publicada en el Boletín Oficial a través del Decreto N.º 562/2025 contiene esa nueva denominación dejando de lado la anterior que era al “Día de las Infancias” y volver a la que tradicionalmente era utilizada.

El presidente de la entidad industrial, Matías Furió, expresó que la iniciativa tuvo como objetivo unificar la denominación de una fecha “con fuerte arraigo cultural y con un profundo vínculo con el derecho al juego, consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño”.

Las autoridades federales indicaron que buscan evitar confusiones generadas por las distintas denominaciones que se venían utilizando en provincias y municipios, y brindar “coherencia institucional” a una jornada tradicionalmente celebrada por familias, comercios y organizaciones sociales.

La cámara lanzó una campaña solidaria de donación de juguetes, que comenzó con la entrega de 300 unidades en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, destinadas a niñas y niños internados que atraviesan distintos tratamientos.

Esta acción solidaria continuará en hospitales pediátricos de todo el país y en comunidades del interior como parte del compromiso del sector con el bienestar infantil y el espíritu solidario que dio origen al Día del Niño en la década de 1940, según expusieron.