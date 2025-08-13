El ministerio de Capital Humano comunicó este miércoles la decisión de otorgar un aumento salarial a los docentes y no docentes de las universidades nacionales, uno de los sectores más perjudicados del ajuste aplicado por el Gobierno nacional desde el pasado 10 de diciembre de 2023.

"Se ha determinado establecer un aumento del 7,5% de los salarios para los docentes y no docentes de las universidades nacionales entre septiembre y noviembre", comunicó el ministerio que conduce Sandra Pettovello.

"De forma complementaria se dispuso que el personal no docente percibirá sumas fijas excepcionales de $25.000 por cargo. Para el personal docente, las dedicaciones exclusivas percibirán la suma fija excepcional de $25.000 por cargo", agrega el comunicado.

Los trabajadores de las universidades nacionales se mantienen en alerta por la degradación de los ingresos que vienen sufriendo desde que asumió el Gobierno de Javier Milei.

Recordamos que desde el pasado lunes 11, y hasta el viernes 15 de agosto, docentes y no docentes, en este caso de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), realizan paro en reclamo de mejoras salariales y más presupuesto para la educación superior. La medida es parte del plan de lucha nacional impulsado por las federaciones universitarias, previo a lo que será una nueva Marcha Federal Universitaria.