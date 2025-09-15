El Gobierno nacional recortará fondos prometidos a Bahía Blanca

A través de una decisión que se oficializó en el Boletín Oficial esta semana, se achica a la mitad el monto original del fondo específico que se había creado a través del Decreto 238/25. Se trataba de un fondo pensado para ayudar de modo directo a los damnificados por el temporal en Bahía Blanca.

A menos de una semana de las elecciones provinciales, el Gobierno nacional decidió recortar 100 mil millones de pesos del Fondo Especial de Asistencia para Emergencias destinado a recuperar parte de lo perdido.

No todos los que se presentaron habían podido acceder a él, lo que ya había suscitado las críticas en la ciudad. Ahora, con la oficialización del recorte por parte de la Oficina de Presupuesto del Congreso, los que sí podrán cobrarlo, se encontrarán con una reducción drástica en los montos a repartir.

El anuncio sorprendió a todos y llama la atención porque la Libertad Avanza ganó las elecciones en Bahía Blanca y Coronel Rosales, las dos ciudades más importantes de la Sexta sección, una de las dos en las que se impuso el partido de los hermanos Milei, lo que se suma a la actitud del propio Presidente de la Nación que decidió vetar la ley de ayuda sancionada por el Congreso el 4 de junio y que había sido aprobada por unanimidad e incluía una serie de medidas para empujar la reconstrucción de la ciudad a partir de obras de infraestructura y subsidios directos e indirectos a las familias afectadas.

Según publica Página 12, precisamente entre los fundamentos elegidos para vetar la ley, se argumentaba que el gobierno nacional ya había implementado medidas para ayudar a los damnificados. “Con las medidas adoptadas en ejecución de lo dispuesto por el Decreto N° 238/25 se ha llevado adelante una tarea de reconstrucción que torna innecesario un auxilio financiero como el que propone el proyecto de ley sancionado, en un marco de estrechez presupuestaria como lo es el de la emergencia que se está transitando”, se lee en el texto con el que la Casa Rosada decidía que era suficiente con la ayuda otorgada.

A partir de la Decisión Administrativa 23/25, ese monto que el gobierno libertario estimaba suficiente, quedará reducido a la mitad. Es decir, 100 mil millones.